Инфекционист ЦКБ: пандемия коронавируса продлится все лето в России

Коронавирус не оставит в покое россиян до конца лета. Пандемия продлится до осени. В сложившейся ситуации слишком много факторов, чтобы строить оптимистичные прогнозы.

«В инфекционных болезнях строить прогнозы при вирусных инфекциях — дело неблагодарное. Здесь учитывается очень много факторов — праздничные дни, температурные колебания воздуха, много, много других факторов», — приводит РИА «Новости" слова главного внештатного инфекциониста управделами президента, начальника Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгия Сапронова.

Врач подчеркнул, что «лето мы еще проведем вместе с этой болезнью».

14 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа выявленных случаев коронавируса в России удалось остановить. Темп прироста выявленных случаев COVID-19 на протяжении последних дней стал незначительным.

Скоро в России должна появиться и вакцина от коронавируса, без которой нельзя будет вернуться к привычной жизни. Ранее генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что в июне завершатся доклинические испытания вакцины, потом эффективность и безопасность препарата испытают на добровольцах, и уже в сентябре ее могут начать применять.

По последним данным, российские медики с начала пандемии выявили 252 245 случаев COVID-19. Умерли 2305 человек.