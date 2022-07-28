Инфекционист Тимаков объяснил, как отличить «омикрон» от летних инфекций

Врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал россиянам, чем отличается «омикрон» от других вирусных инфекций, которыми можно заразиться во время отдыха на море. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Медик отметил, что во время отдыха на юге можно подхватить различные кишечные вирусы.

«Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция. Если вместе со всем этим будет боль в горле, кашель и чихание, то это, вероятнее всего, будет омикрон-штамм коронавируса», — сказал Тимаков.

Врач посоветовал сделать ПЦР-тестирование, чтобы убедиться, заболели вы коронавирусом или нет. Таким образом медики точно поймут, чем вас необходимо лечить.