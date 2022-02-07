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    07 февраля 2022, 22:08

    Инфекционист Тимаков назвал необычный симптом у пациентов с «омикрон»-штаммом

    Полина Гребенщикова

    Один из симптомов у пациентов с «омикрон»-штаммом коронавируса — облезающая с пальцев рук кожа. Об этом Lenta.ru рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

    По его словам, кожа сходит безболезненно, но неприятные ощущения при этом возникать могут.

    «Ощущается небольшой зуд, как при дерматите или обморожении. Катастрофы нет. Пальцы можно полечить кремами и противовоспалительными средствами, восстановить кожу — это не так критично, это просто сопутствующий симптом», — пояснил специалист.