Общество 20 марта 2023, 18:59 Инфекционист Татьяна Сергеева напомнила, какие болезни передаются человеку от питомцев

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Часть заболеваний, которым подвержены домашние питомцы, может передаваться людям. Об этом Lenta.ru рассказала врач-инфекционист ИКБ № 2 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева.

По ее словам, некоторые заболевания могут быть опасны, и лучше заранее предупредить их передачу. В частности, речь идет о бешенстве, глистных инвазиях, грибковых поражениях кожи, лептоспирозе, орнитозе и токсоплазмозе.

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Чтобы не заразиться, нужно регулярно вакцинировать животное и показывать его ветеринару. Также, как добавили «Известия», врач не рекомендовала целовать своих кошек и собак, спать в кровати с ними или позволять залазить им на стол.

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