Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима летом

Масочный режим, веденный в стране из-за пандемии коронавируса, может быть ослаблен уже этим летом. Таким мнением поделился главврач «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

«Я надеюсь, значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет», — рассказал он в эфире телеканала «Москва-24».

При этом он уточнил, что постепенный отказ от использования средств индивидуальной защиты возможен в том случае, если у большей части населения сформируется коллективный иммунитет. Эксперт добавил, что послабление масочного режима не будет означать, что людям можно будет больше не носить маски.

По данным оперштаба на 31 января, в России за сутки коронавирус выявили у 18 359, выздоровели — 20 040 пациентов, умерли — 485. Всего за время пандемии было выявлено 3 850 439 случаев заражения, выписались за это время — 3 300 004 россиян, скончались — 73 182 человека. Медики сделали уже более 100 миллионов ПЦР-тестов.

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