Инфекционист рассказал, какими средствами можно заменить эффект медицинской маски на корпоративе

Наступает пора новогодних корпоративов, и едва ли россияне захотят прийти туда в медицинских масках. Увлажняющие или интраназальные капли помогут создать тот же эффект для защиты от COVID-19, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что оба эти средства могут создать на слизистой оболочке носа биопленку, которая станет преградой для проникновения вируса в организм.

«Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус», — сказал Тимаков в беседе с «РИА Новости».

По словам медика, в первую очередь нужно позаботиться об увлажнении слизистой. Нельзя допускать ощущения, что нос как будто пересох. Помогут в этом и увлажняющие, и интраназальные капли. Их нужно применять перед началом корпоратива. После возвращения с мероприятия следует промыть нос физраствором или водой с солью. Потом снова применить капли.

Также инфекционист предупредил, что в пандемию крайне важно следить за чистотой рук: это поможет значительно уменьшить риски попадания вируса в организм. Не стоит идти на корпоратив тем, кто почувствовал недомогание незадолго до праздника. Не у всех людей одинаково сильный иммунитет, едва ли на вечере соберутся только привитые люди, и можно кого-то серьезно заразить.