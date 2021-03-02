Инфекционист предрек снижение случаев ковида в апреле

Начавшаяся в 2020 году пандемия дала все миру понимание того, что из себя представляет ОРВИ и какие профилактические меры нужно соблюдать. Об этом в разговоре с «360» заявил врач-инфекционист Сергей Вознесенский. По его прогнозу снижение заболеваемости ковидом произойдет в апреле.

«В 2020 году все население поняло, что такое острые респираторное вирусные инфекции. Все знают, что такое воздушно-капельный путь передачи. все знают, что такое неспецифическая профилактика. Это ношение средств индивидуальной респираторной защиты и дистанцирование. Отчасти благодаря этому мы видели в этом году определенное снижение заболеваемости и другими вирусными инфекциями, не считая коронавирус», — сказал Вознесенский.

По его словам, люди также поняли, что «вакцинация — это не прихоть медицинских работников, а то что мы должны сделать». Именно благодаря ей люди смогут уже через какое-то время перестать носить маски.

Также врач ответил на вопрос о том, когда ждать снижение заболеваемости ковидом.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обычно снижается начиная с апреля месяца. С определенной долей вероятности можно говорить, что и в данном году мы это увидим. Помимо этого набирает масштабы массовая вакцинация. все то говорит о том, что у нас есть определенный оптимизм Сергей Вознесенский.

При этом он напомнил о тревожных сообщениях о мутациях вируса и о «несостоятельности иммунной защиты, которая имеется на данный момент».

«Какой из этих доводов перевесит, я, честно говоря, пока прогнозировать не ручаюсь», — заключил эксперт.

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