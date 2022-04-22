Инфекционист Поздняков рассказал, чем опасно переедание куриных яиц

Впереди Пасха, однако стоит помнить, что в день не стоит съедать больше трех-четырех яиц. Инфекционист Андрей Поздняков рассказал «Газете.ru», чем опасно переедание традиционным пасхальным блюдом.

Куриные яйца довольно калорийны, к тому же, трудно перевариваются. Переедание может грозить тошнотой, рвотой, изжогой, болями в животе.

Яйцами не стоит увлекаться людям с выраженными гастроэнтерологическими проблемами, написал «Взгляд». При панкреатитах, холецистите и подобных заболеваниях переедание яиц может привести к обострению.