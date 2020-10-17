Инфекционист оценил влияние группы крови на восприимчивость к COVID-19

По его словам, зависимость этих двух факторов весьма сомнительна. Погорелов пояснил, что у большинства людей на земле вторая группа крови. Поэтому при исследовании любого заболевания у многих пациентов будет именно она.

«Поскольку в мире больше людей со второй группой крови, то вполне логично, что и среди заболевших будет больше таковых», — заключил он врач.

Также Погорелов рассказал — то, что дети переносят коронавирус легче якобы из-за состава крови, — это просто миф. По его словам, в детской крови те же компоненты, что и в крови взрослых людей. У вторых большее количество факторов риска, уверен врач. Он добавил, что дети легче переносят практически любое заболевание.

По данным ИА «Невские новости», ученые из Дании и Канады провели анализ заразившихся коронавирусом и пришли к выводу, что обладатели второй, третьей и четвертой групп крови больше подвержены риску подхватить инфекцию. При этом люди с первой группой крови болеют гораздо реже и переносят вирус в более легкой форме.