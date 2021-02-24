Инфекционист объявил об окончании третьей волны коронавируса

Третья волна коронавируса уже завершилась. Она прошла после новогодних праздников. При этом серьезного подъема заболеваемости удалось избежать благодаря сформировавшемуся у населения иммунитету. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Третья волна коронавируса, на мой взгляд, имела место <…> после окончания январских праздников. Когда другие ОРВИ стали более распространенными, подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло», — рассказал Вознесенский РИА «Новости».

Эксперт считает, что вспышки не произошло из-за сформировавшегося у большого числа людей естественного иммунитета. По его словам, подъем заболеваемости может произойти, если вирус мутирует и приобретенный населением иммунитет будет недейственен.

Инфекционист в беседе с агентством заметил, что пока выявляемые мутации не приводят к всплеску новых случаев COVID-19. Это говорит о том, что «иммунитет пока что протективный».

За последние сутки COVID-19 в стране подтвердился еще у 11 749 человек, выздоровели — 12 218, скончались — 383. С начала пандемии коронавирусом в РФ заразились 4 200 902 миллиона россиян.