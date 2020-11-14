Инфекционист объяснил причину роста заболеваемости COVID-19

По его словам, это происходит из-за того, что многие люди не соблюдают меры профилактики. Вознесенский считает, что ситуация исправится, если все начнут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также Вознесенский добавил, что следует стараться меньше контактировать с другими людьми. В данный момент остается только ждать начала вакцинации, уверен он.

Также эксперт сравнил эпидемическую ситуацию сейчас с ежегодными эпидемиями ОРВИ.

«Будет ли повторять эпидсезон этого года динамику предыдущих лет или нет, к сожалению, сейчас сказать пока затруднительно», — пояснил Вознесенский.

По данным газеты «Известия», эпидемиолог Александр Горелов рассказал, что ситуация с коронавирусом улучшится после того, как у населения появится коллективный иммунитет. Также он призвал соблюдать все меры профилактики: ношение масок, социальное дистанцирование.