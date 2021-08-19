Инфекционист объяснил отсутствие лекарства от COVID-19

Разработка лекарства для лечения COVID-19 занимает более длительное время, чем создание вакцины, и требует огромных средств, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, специалисты ведут работы в этом направлении.

Горелов отметил, что фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения ковида, так как все предполагали, что коронавирус — это сезонная инфекция. При создании лекарства нужно еще подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин, объяснил он в беседе с РИА «Новости».

«Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», — сказал Горелов.

Ученый обратил внимание на то, что есть и другие инфекции, против которых существуют вакцины, но нет препаратов: это корь и бешенство. Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить его, подчеркнул он.

На сегодняшний день в России используется четыре вакцины против коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также «Спутник Лайт». Последний препарат однокомпонентный и рекомендуется для ревакцинации. В настоящее время еще один препарат, разработанный петербургским НИИ вакцин и сывороток (Федеральное медико-биологическое агентство) перешел на I и II фазы клинических испытаний.