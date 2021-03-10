Инфекционист объяснил, когда отменят масочный режим в России

Инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, когда можно будет отменить масочный режим в России. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, эту меру профилактики коронавируса отменят в последнюю очередь. Она гораздо важнее и эффективнее, чем перчаточный режим, считает инфекционист.

«Наличие масочного режима обязательно по всей России. Масочный режим и разрешение на все массовые мероприятия будут одними из последних мер, которые снимут», — заключил он.