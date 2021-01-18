Инфекционист объяснил, как морозы влияют на коронавирус

Морозы до -20 градусов не оказывают губительного влияния на коронавирус, но сказываются на специфике эпидемического процесса. Ведь люди в такую погоду больше времени проводят в закрытых помещениях. Об этом рассказал инфекционист Сергей Вознесенский.

«Ситуация двоякая. На сам вирус это практически никак не оказывает влияние, потому что температура до -20 губительно на вирус не влияет», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».

По словам специалиста, морозы с точки зрения эпидемиологии сказываются на распространении инфекции. Из-за холодов люди чаще встречаются в замкнутых пространствах. Это значит, что контакт между ними боле долгий и на более близком расстоянии. С другой стороны, при таких морозах люди чаще всего остаются дома.

«Меньше люди выходят куда-либо и пересекаются друг с другом», — отметил Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.

Эксперт считает, что все же больше тех, кто выходит из дома. Причины для этого как минимум — учеба и работа. Он напомнил, что для снижения риска заболеваемости нужно соблюдать дистанцию, вакцинироваться.

Тем временем в России впервые введут антиковидные паспорта. Речь пока идет только о Башкирии. Люди с таким документом смогут избегать ограничительных мер.