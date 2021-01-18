Инфекционист объяснил, как морозы влияют на коронавирус
«Ситуация двоякая. На сам вирус это практически никак не оказывает влияние, потому что температура до -20 губительно на вирус не влияет», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».
По словам специалиста, морозы с точки зрения эпидемиологии сказываются на распространении инфекции. Из-за холодов люди чаще встречаются в замкнутых пространствах. Это значит, что контакт между ними боле долгий и на более близком расстоянии. С другой стороны, при таких морозах люди чаще всего остаются дома.
«Меньше люди выходят куда-либо и пересекаются друг с другом», — отметил Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.
Эксперт считает, что все же больше тех, кто выходит из дома. Причины для этого как минимум — учеба и работа. Он напомнил, что для снижения риска заболеваемости нужно соблюдать дистанцию, вакцинироваться.
Тем временем в России впервые введут антиковидные паспорта. Речь пока идет только о Башкирии. Люди с таким документом смогут избегать ограничительных мер.