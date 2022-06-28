Инфекционист Никифоров оценил шанс заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой

Ученые Сеченовского университета сообщили об обнаружении нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки. Инфекционист Владимир Никифоров в разговоре с Тульской службой новостей рассказал, насколько опасно заболевание и где им можно заразиться.

«Конго-крымская геморрагическая лихорадка передается только специфическими клещами, которые живут исключительно в степном Крыму. Большинство отдыхающих едут на побережье, а не в степь, а у моря их не было и не будет. Заразиться можно, только если отправиться в степь под Феодосией, где 40-градусная жара. Живут инфицированные клещи на зайцах и степных лисах. Наиболее распространена инфекция в средней Азии, в частности в Узбекистане», — сказал врач.

Он подчеркнул, что заболевание не передается от человека к человеку. Заболевание протекает достаточно тяжело, а вакцины от него нет, но заражения происходят очень редко и вылечить лихорадку возможно.