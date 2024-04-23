Общество 23 апреля 2024, 11:14 Инфекционист Никифоров: клещевого энцефалита в Московском регионе нет

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Заведующий кафедрой инфекционных болезней университета имени Пирогова Владимир Никифоров прокомментировал сообщения о «раннем» нашествии клещей весной 2024 года. Данная ситуация является вполне обыденной, так как членистоногие просыпаются при оттаивании земли, отметил профессор в беседе с радио «КП».

По его словам, особи, обитающие в Москве и Подмосковье, являются переносчиками болезни Лайма. А вот клещевого энцефалита в регионе нет.

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Специалист также напомнил, что обычно данные паукообразные поджидают жертву в траве. Они вытягивают лапки, чтобы зацепиться за одежду.