Инфекционист назвал уровень антител, защищающий от мутировавших штаммов коронавируса

Чтобы защититься от мутировавших штаммов коронавируса, необходим повышенный уровень антител. Их должно быть в полтора раза больше достаточного уровня, который защищает от первоначальных вариантов, рассказал РИА «Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Для старых генераций коронавируса, которые уханьские последователи были, которые итальянские и так далее, достаточно было 150 BAU, для штаммов уже мутирующих, штамма „альфа“ это количество должно быть в полтора раза больше», — приводит агентство слова врача.

Тимаков отметил, что самый агрессивный из мутировавших вариантов SARS-CoV-2 — это «дельта». Чтобы избежать тяжелой формы ковида при заражении этой разновидностью вируса, необходима защита в 300 BAU. Уровень в 500 BAU позволит избежать болезни вообще.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, как можно усилить защитный эффект от вакцинации. По его словам, чтобы организм выработал большее количество антител, прививаться вторым компонентом нужно не через три, а через четыре недели после первого укола.