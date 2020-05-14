Инфекционист назвал первых претендентов на прививки от COVID-19

Ученые по всему миру работают над созданием вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат должен появиться осенью, а первыми предложили прививать людей из групп риска.

«Если вакцина появится, то я как врач-инфекционист считаю, что в первую очередь должны прививаться люди из групп риска. Такие, как пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а потом уже все остальные», — приводит РИА «Новости» слова заведующей терапевтическим отделением больницы «Шамир Асаф А Рофе» в Израиле, инфекциониста Галины Гольцман.

Она добавила, что сейчас нельзя сказать, что на этот счет решат ВОЗ и минздравы каждой страны. Тем не менее, первыми вакцину получат медики, соцработники и те, кто входит в категорию высокого риска заражения коронавирусом.

Власти Израиля уже сообщили об улучшении ситуации. Количество инфицированных уже несколько недель снижается. Скончались после заражения в основном люди старшего возраста.

«Как во всем мире, группа риска в Израиле — пожилые люди. 87% умерших от COVID-19 — люди старше 67 лет, средний возраст умерших — 80 лет. Жертвы моложе 80 лет входили в группы риска по двум или более показателям. То есть страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом или ожирением», — пояснила инфекционист.

Гольцман отметила, что над созданием вакцины работает множество специалистов в разных странах. Несмотря на это, вакцина появится только в сентябре или октябре по самым оптимистичным прогнозам. Любой препарат, как и вакцина от коронавируса, должен пройти все испытания.

Сейчас по всему миру от COVID-19 лечат более 4,4 миллиона человек. В России насчитывается 242 271 подтвержденный случай заболевания.