Инфекционист назвал главную цель коронавируса

Инфекционист ФМБА Владимир Никифоров считает, что главная цель коронавируса нового типа не смерть человека. 2019-nCoV, как и другие вирусы, стремится к репродукции.

Такое заявление медик сделал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия-1.

«Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого. Вирус, конечно, зло, но убивать нас он не намерен», — сказал специалист.

Никифоров объяснил, что вирус — это паразит. Он живет в больном, но живом организме, поэтому ему невыгодно уничтожать человека. Ведь тогда коронавирус сам погибнет. Ранее инфекционист сделал прогноз относительно того, когда в России закончиться вспышка. По его словам, это может произойти к началу лета.

О вспышке коронавируса нового типа стало известно в конце 2019 года. Первый случай зарегистрировали в китайском Ухане. Позже в Китае началась эпидемия, вирус распространился по всему миру. По последним данным, сейчас инфицировано уже более миллиона человек. В России зафиксировано 3548 заразившихся. Последняя информация о пандемии — в большом материале «360».