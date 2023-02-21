Общество 21 февраля 2023, 12:11 Инфекционист Наталья Очинская рассказала, чем можно заразиться через рукопожатие

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При рукопожатии, которое является одним из самых распространенных способов приветствия, можно заразится сифилисом, вирусом папилломы человека и герпесом. Об этом «Известиям» рассказала врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская.

По ее словам, если человек болен сифилисом и не соблюдает правила личной гигиены, у него на ладонях могут появиться язвы. И при рукопожатии заболевание может передаться другому. Но в России такой способ заражения встречается крайне редко по сравнению со странами, где гигиенический навык ниже.

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«Также при рукопожатии возможно заражение ВПЧ и простым герпесом. Возбудители данных вирусов могут оказаться на руках при несоблюдении личной гигиены — если потрогать папиллому или пузырьковые высыпания герпеса и после этого не помыть руки», — рассказала Очинская.

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Таже через рукопожатие передается лишай, чесотка, сальмонеллез и другие кишечные инфекции, а еще ОРВИ и грипп.