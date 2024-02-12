Общество 12 февраля 2024, 11:25 Инфекционист Миронов посоветовал родителям выстраивать контакт между ребенком и врачом

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Родителям важно наладить контакт между врачом и ребенком, если тот находится в стационаре. Об этом рассказал инфекционист Игорь Миронов в беседе с РИАМО.

Эксперт назвал доверие лечащему доктору основой выздоровления.

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«А если доверяет родитель, то доверяет и ребенок. Это правило распространяется и на медперсонал», — пояснил специалист.

По его словам, матери также необходимо настроить чадо на процедуры с помощью поддержки.