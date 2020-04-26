Инфекционист Минздрава посоветовал продлить режим изоляции до 12 мая

Главный детский инфекционист Минздрава считает, что режим самоизоляции в России следует продлить до 12 мая. В то же время он сказал, что бесконечным этот режим не станет.

«До 12 мая вполне целесообразно было бы продолжить режим самоизоляции. Ну, а дальше, после 12-го, смотрите, остается две недели до окончания учебного года. Ну что эти две недели нам дают», — сказал директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Лобзин добавил, что режим изоляции не будет длиться до изобретения вакцины. По его словам, об этом говорят биологические и эпидемиологические законы.

В России, по информации на 26 апреля, с начала эпидемии зафиксировали почти 81 тысячу случаев заражения коронавирусом. Погибли 747 человек, вылечились — больше 6,7 тысячи.

28 марта в России начал действовать режим изоляции. Он должен закончиться 30 апреля. В течение этого периода выходить из дома можно только по уважительной причине, сотрудников по возможности перевели на удаленный режим работы, рестораны и кафе открыты только на доставку.