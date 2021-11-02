Инфекционист Минздрава объяснил, когда нужно использовать «Спутник Лайт»

Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или вакцинации переболевших COVID-19. Такое заявление сделал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Препарат „Спутник Лайт“ все-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших», — сказал он во время интернет-конференции «Покровские чтения». Его процитировал ТАСС.

Чуланов отметил, что для тех, кто не болел и вакцинируется впервые, лучше использовать двухкомпанентную вакцину.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» нужно использовать только при ревакцинации. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже сказал, что слова министра были вырваны из контекста. Он добавил, что разработанный Центром имени Гамалеи препарат «Спутник Лайт» показал свою эффективность.