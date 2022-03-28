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    28 марта 2022, 14:50

    Инфекционист Малышев заявил, что в РФ не стоит ожидать катастрофического роста больных ковидом

    Оксана Лавнюженко

    Бывший главный санитарный врач Москвы, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил, что несмотря на рост числа больных коронавирусом в Китае, поводов для беспокойства в России нет. Об этом написала «Общественная служба новостей».

    Ранее стало известно, что в китайском Шанхае в связи с осложнением эпидемиологической обстановки объявлен самый масштабный локдаун за два года.

    В связи с этим Малышев заметил, что коронавирус в нашей стране стремится к тому, чтобы стать сезонной инфекцией, такой же как грипп или ОРВИ. В осенне-зимний период можно видеть всплеск заболеваемости, но не такой, как в начале пандемии.

    При условии продолжающейся вакцинации и ревакцинации заболевание может стать сезонным.

    «Думаю, большинство больниц вернется к нормальному функционированию, основной госпитализацией будут заниматься инфекционисты», — заключил профессор.