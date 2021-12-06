Инфекционист Малышев рассказал, как не заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса

Первый случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса зафиксирован в России у пациентки, прилетевшей из ЮАР. Инфекционист Николай Малышев рассказал ИА Nation News, какие меры предосторожности следует соблюдать.

Защититься от нового штамма коронавируса можно теми же способами, что и от предыдущих.

«Чтобы обезопасить себя от заражения новым штаммом коронавируса, нужно обязательно провакцинироваться. Нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Не стоит посещать места большого скопления народа. Нужно чаще проветривать помещение», — сказал Малышев.

Он добавил, что по имеющейся на данный момент информации, заболевание новым штаммом легче протекает у вакцинированных и уже переболевших ковидом пациентов.