Общество 01 августа 2023, 09:26 Индустрия кино в России столкнулась с дефицитом кадров «Коммерсант»: в российской киноиндустрии растет нехватка кадров РИА «Новости»

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В России за полгода на 77% выросло число вакансий специалистов по кинопроизводству. Увеличивается спрос на техников по инсталляции, гримеров и ассистентов операторов. Число вакансий актеров увеличилось не так сильно — на 17%, уточнил «Коммерсант».

Согласно данным HeadHunter, сейчас на рынке на 33% (к аналогичному периоду прошлого года) больше вакансий гримеров, на 60% поднялось число вакансий специалистов по инсталляции и сервису. При этом на 20% упало число вакансий специалистов по закупкам. Также снизился спрос на топ-менеджеров (количество вакансий упало на 17%).

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Представители онлайн-кинотеатров в беседе с изданием связали такой тренд с дефицитом кадров в индустрии. И эта ситуация пока только усугубляется.

Главный редактор «Кино-театр.ру», директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов отметил, что стоимость услуг сценаристов и продюсеров сейчас сильно завышена. И тут дефицит кадров играет решающую роль.

Расценки в сегменте, по его словам, достигают 500–700 тысяч рублей за один эпизод. И это завышение почти в два раза, подчеркнул он. При условии рыночного равновесия услуги по написанию одной серии стоили бы 300–400 тысяч рублей.

Авторы Telegram-канала VODоворOTT обратили внимание на нехватку механиков, ассистентов операторов по фокусу, операторов специального стабилизационного оборудования.

«Сейчас за смену просят от 20 тысяч рублей, хотя в стандартных рыночных условиях оплата составляет 10–15 тысяч рублей», — отметили собеседники газеты.

Есть дефицит ассистентов по реквизиту. Причем нет гарантий, что, предлагая за работу 200 тысяч рублей, получится кого-то найти.

По мнению представителей «Иви», нехватка кадров связана с высокой конкуренцией: платформы и продакшены запускают проекты с большой частотой, что порождает нехватку специалистов.