Вице-мэр Москвы Ефимов рассказал о создании технопарков в рамках проекта «Индустриальные кварталы»

Заброшенные территории в семи округах Москвы станут местом для размещения 14 технопарков, где смогут работать высокотехнологичные производства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что эти работы проведут в рамках проекта комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Он позволяет не только преобразовывать заброшенные или неиспользуемые территории, но и создавать там места для производства.

«В рамках реализации проекта в Москве появится минимум 14 технопарков, в них будут работать высокотехнологичные предприятия, они дадут новые рабочие места ученым, инженерам и другим высококвалифицированным специалистам», — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что новые технопарки возведут в семи округах российской столицы.

«По четыре технопарка появится на западе и севере Москвы, два — на юго-западе, по одному — в Зеленограде, а также в Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах», — пояснил он.

Комплексное развитие бывших промышленных зон или неиспользуемых территорий обеспечит город 550 тысячами новых рабочих мест и привлечет семь триллионов рублей инвестиций, из которых три триллиона поступит в бюджет города.

Это не первый опыт московских властей по развитию производственных зон. Первый договор на проведение этих работ заключили в июле 2020 года. Он касался территории промзоны «Октябрьское поле». Спустя несколько месяцев власти столицы провели аукцион по реорганизации промзоны «Коровино» на севере столицы.

В прошлом году работы начались на территории «Кунцево», промзоне «Алтуфьевское шоссе» и на втором участке «Коровина». В этом году Москва подписала два соглашения о преобразовании заброшенной стройки в Тропарево-Никулине и бывшей промзоны «Братцево». Также власти определили подрядчиков, которые займутся комплексным развитием территории одного из участков бывшей промзоны «Южный порт» и бывшей промзоны «Зюзино».

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