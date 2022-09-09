Индийского студента в Уфе обманули на 700 тысяч рублей | 360°

Эксклюзив 09 сентября 2022, 19:38 Поделиться Telegram

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Viber Индийского студента в Уфе обманули на 700 тысяч рублей Мошенники в Уфе обманули индийского студента на 700 тысяч рублей

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Студент Башкирского государственного медицинского университета Кхон Камран стал жертвой мошенников. Он перевел злоумышленникам 700 тысяч рублей. О случившемся молодой человек рассказал «360».

Студент шестого курса лечебного факультета искал работу, и однажды с ним связались с популярным предложением — удаленная подработка с ежедневным заработком. Камран согласился, ему показали сайт, с которым якобы нужно было иметь дело. Сайт оказался подделкой популярного российского интернет-магазина.

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Студенту оплатили первый день работы. Затем в качестве «технического задания» ему поручили перевести крупную сумму для «пробной покупки» товара в этом магазине. Молодой человек, отправил деньги, но злоумышленники попросили повторить операцию. Они заявили, что для возврата средств необходимо достичь определенной суммы. Камран сделал так, как его просили, но затем «работодатели» исчезли.

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Деньги для этого «тестового задания» на новой работе начинающий трейдер попросил у друзей — якобы на оплату университета.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники подготовили ответные меры для тех, кто не стал с ними сотрудничать. Их номера заносят в базу и затем используют в качестве подставных при контакте с другими потенциальным жертвам.

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