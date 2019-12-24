    24 декабря 2019, 17:32

    Индульгенция за климатические грехи — в немецких церквях появилась новая услуга

    Александр Кушак

    «Сборщики климатических податей» появились в церквях в Германии. Откупиться от климатических грехов можно всего за восемь евро, сообщила газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

    В число грехов, подлежащих аннулированию входит, например, рождественский мусор — елка, упаковка от подарков и подобное. Услуга называется Klimakollekte и появилась она в немецких церквях накануне Рождества, которое в Европе празднуется 25 декабря, написал сайт телеканала «Царьград».

    Тут же можно купить и «абонемент» на год: за 266 евро можно будет безнаказанно совершать климатическое грехопадение.

    По словам экологов, каждый немец вырабатывает за Рождество не менее 300 килограммов углекислого газа. Это значительно больше, чем в обычные дни за счет дополнительного освещения, елки, упаковочного мусора и обильной мясной пищи.

    Из-за того, что компенсация тонны CO2, по расчетам защитников природы, составляет около 23 евро, с немцев решено брать по восемь евро, если они решают провести рождественские праздники в традиционном стиле.