В число грехов, подлежащих аннулированию входит, например, рождественский мусор — елка, упаковка от подарков и подобное. Услуга называется Klimakollekte и появилась она в немецких церквях накануне Рождества, которое в Европе празднуется 25 декабря, написал сайт телеканала «Царьград».

Тут же можно купить и «абонемент» на год: за 266 евро можно будет безнаказанно совершать климатическое грехопадение.

По словам экологов, каждый немец вырабатывает за Рождество не менее 300 килограммов углекислого газа. Это значительно больше, чем в обычные дни за счет дополнительного освещения, елки, упаковочного мусора и обильной мясной пищи.

Из-за того, что компенсация тонны CO2, по расчетам защитников природы, составляет около 23 евро, с немцев решено брать по восемь евро, если они решают провести рождественские праздники в традиционном стиле.