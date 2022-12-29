Общество 29 декабря 2022, 16:31 Индивидуальный подход и качество. «Главстрой» подвел итоги уходящего года

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Компания «Главстрой» является известным девелопером на рынке Москвы. Все благодаря накопленному с 1995 года опыту комплексного развития территорий, а также строительству жилой и коммерческой недвижимости. Главной особенностью компании является то, что к каждому проекту ее сотрудники подходят индивидуально. Именно это помогает ей создавать уникальные проекты и интегрировать их в городскую среду. В преддверии Нового года «Главстрой» решил подвести итоги и рассказать о главных достижениях 2022 года.

Сегодня в ее портфеле проектов насчитывается два млн кв. м., в том числе в стадии строительства — более 500 тысяч. Самыми известными проектами компании являются масштабные ЖК — «Береговой» возле «Филевского парка» и Balance на Рязанском проспекте.

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В общей сложности на территории российской столицы «Главстрой» ввел в эксплуатацию 148 545 кв. м жилья и инфраструктуры, включая три жилых дома на 1862 квартир, встроенный детский сад на 150 детей, подземный паркинг. Кроме того, компания создала общественную инфраструктуру площадью более 3 500 кв.м для коммерческих помещений и коворкингов.

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При строительстве жилых кварталов «Главстрой» старается создать комплексную инфраструктуру, различные социальные объекты и зону для отдыха. Таким образом жилые кварталы становятся центрами притяжения не только для жизни, но еще и для работы и отдыха.

Сегодня «Главстрой» — не только известный девелопер, но и социально ответственная компания. В этом году она повысила ESG-рейтинг компании на уровне ESG-III©, что подтверждает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

На всех проектах «Главстрой» в Москве внедряет принципы производственной системы. К каждому объекту технологический центр подходит индивидуально. Кроме того, во время работы компания использует инструменты, хорошо зарекомендовавшие себя в уже реализованных проектах. Именно это помогает «Главстрою» создавать сложные современные здания под разнообразные сценарии жизни, интегрировать их в городской контекст, а также создавать качественный и востребованный продукт.

В 2022 году «Главстрой» ввел в эксплуатацию первый этап Прогрессивных жилых кварталов Balance. Для благоустройства паркового пространства здесь установили игровое и развивающее оборудование детских площадок, уличные спортивные тренажеры, эко-скамейки от российских производителей, беседки, качели, навесы, песочницы и амфитеатр. Для создания уникальной атмосферы компания высадила здесь порядка 300 деревьев таких пород как липа, яблоня, манжурский орех, рябина и береза.

Не остался без внимания и жилой квартал «Береговой» на Москве-реке. Во время второго этапа его строительства здесь установили порядка 11 000 фасадных модулей из анодированного алюминия и композитного стекла. Благодаря тому, что уникальный модульный фасад «Главстрой» производит самостоятельно, архитектурная концепция этого жилого квартала становится лучшей среди московских новостроек.

Значительную часть проектов «Главстроя» составляют задачи комплексного развития территории. Благодаря усилиям сотрудников компании на месте индустриальных площадок в Москве появляются комфортные жилкомплексы. Все проекты предполагают достаточный объем, который позволяет создать уникальную концепцию под проект, применив лучшие тренды социально-экономических кластеров. Такой подход позволяет увеличить инвестиционную привлекательность проектов — создание полноценного продукта для жителей привлекает сюда и коммерческое направление малого и среднего бизнеса.

Кроме того, «Главстрой» продолжает реализовывать в Москве программу создания парков общей площадью более 25 га. Это помогает улучшать инвестиционную привлекательность городских районов, в которых компания создает полноценный девелоперский продукт с акцентом на качество жизни и развитие социальных функций.

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