Индивидуальные региональные программы развития паллиативной помощи появятся в РФ

Паллиативная помощь — это психологическая, социальная и медицинская поддержка, которую получают пациенты с неизлечимыми заболеваниями. Одна из ключевых задач программы ОНФ заключается в том, чтобы сделать эту помощь максимально доступной на дому.

В число пилотных субъектов РФ вошли Санкт-Петербург, Татарстан, северокавказские республики (Дагестан, Северная Осетия, КБР), Приморье, Ставрополье, Красноярский край, а также Сахалинская, Кемеровская, Новосибирская, Тюменская, Курганская, Волгоградская, Кировская, Нижегородская, Калининградская, Новгородская, Ленинградская, Липецкая, Ярославская, Ивановская, Рязанская, Тульская и Московская области.

«25 регионов — это очень большой срез, это колоссальная работа. И лишний раз это свидетельствует о серьезности намерений государства на данном направлении», — заметила член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при российском правительстве Елена Клочко.