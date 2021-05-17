России предрекли рост в индивидуальном домостроении

Россию предсказали бум в индивидуальном домостроении. Это может произойти из-за роста спроса на загородные дома в связи с пандемией и переходом многих россиян на удаленную работу.

Таким мнением поделился глава Почта Банка Дмитрий Руденко в беседе с газетой «Известия».

«Россияне хотят работать из дома, только собственные дома не у всех есть. Я считаю, что Россию ждет бум в индивидуальном домостроении. В этой области и технологическая революция происходит. Это комплекты для быстровозводимых домов, и в России видно, как эта сфера растет», — сказал Руденко.

Россия, как напомнил глава Почта Банка, является страной с самой большой территорией и одним из наименьших показателей плотности населения.

В прошлом году застройщики отмечали увеличение спроса в этом сегменте более чем наполовину, добавил Руденко. Так, в 2020 году заявок на оформление кредитов для возведения собственных домов в Почта Банк поступило на 40% больше, чем в 2019 году. Глава финансовой организации уверен, что такой тренд будет только нарастать.

В этом году поездки на заграничные морские курорты для многих россиян останутся недоступны. Найти замену отдыху можно на собственной даче при помощи простых решений. Например, установленный на участке бассейн вполне может заменить море. Для полного соответствия в воду можно добавить ароматизированных трав или морской соли. Также под это может подойти фито-бочка или купель.

А для тех, кто на даче не только отдыхает, но и высаживает свой огород, есть хитрости, которые будут полезны даже если сам участок не очень большой, а посадить хочется и овощи, и красивые цветы.