Индийский почитатель Трампа умер после новостей о его заражении COVID-19

Когда Трамп заразился COVID-19, Кришна опубликовал в своем Facebook-аккаунте несколько видеозаписей с пожеланиями выздоровления президенту и первой леди Штатов Мелании Трамп.

Двоюродный брат мужчины рассказал, что в воскресенье ничего не предвещало беды, но в какой-то момент Кришна упал. Родственник заметил, что его брат впал в депрессию, услышав о болезни Трампа, пишет «Аргументы и Факты».

«Он мало ел. Когда мы привезли его в больницу, врачи объявили, что он мертв. Причина смерти — сердечный приступ», — пояснил собеседник газеты.

Бусса начал обожествлять американского лидера около четырех лет назад, после того как увидел его во сне.

Трамп сообщил об инфицировании коронавирусом 2 октября. Его госпитализировали на несколько дней, но со вчерашнего дня он вернулся в Белый дом. На сегодняшний день результаты анализов на COVID-19 у политика отрицательные.