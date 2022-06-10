facebook_pixel
    10 июня 2022, 09:08

    Индия примет участие в ПМЭФ — СМИ

    РИА «Новости»: министр здравоохранения Индии Мандавия примет участие в ПМЭФ-2022

    Максим Зинкин

    Индия примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на министерском уровне. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Индия примет участие в ПМЭФ — СМИ

    Речь идет об участии в форуме министра здравоохранения Индии Мансуха Мандавии.

    Присутствие на 25-м Петербургском международном экономическом форуме подтвердили свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей. Лидирующие позиции займет IT-сектор.

    Все участники форума учтут предписания эпидемиологической безопасности, отвечающие требованиям Роспотребнадзора.

    Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум будет проходить с 15 по 18 июня 2022 года.