Индия примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на министерском уровне. Об этом сообщило РИА «Новости».

Речь идет об участии в форуме министра здравоохранения Индии Мансуха Мандавии.

Присутствие на 25-м Петербургском международном экономическом форуме подтвердили свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей. Лидирующие позиции займет IT-сектор.

Все участники форума учтут предписания эпидемиологической безопасности, отвечающие требованиям Роспотребнадзора.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум будет проходить с 15 по 18 июня 2022 года.