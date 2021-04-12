Индия одобрила «Спутник V» для экстренного использования

В Индии одобрили вакцину против коронавируса «Спутник V» для экстренного применения, сообщило издание Times of India. В стране помимо российского препарата используют Covaxin и AstraZeneca.

В Индии ситуация с коронавирусом усложняется. По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа в стране зарегистрировано 168,9 тысячи случаев. Это рекорд с начала пандемии. Всего в Индии переболели COVID-19 более 13,5 миллиона человек.

Министр здравоохранения Дели заявил, что столица наращивает медицинскую инфраструктуру после всплеска случаев заражения коронавирусом. На территории страны будут использовать три вакцины. Местную Covaxin, вакцину шведско-британской компании AstraZeneca под названием Covishield и в экстренных случаях планируют колоть «Спутник V».

В Австрии не исключили закупки российской вакцины «Спутник V». Ранее прошли переговоры между Российским фондом прямых инвестиций и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировало Египетское управление по лекарствам.