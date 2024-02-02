Общество 02 февраля 2024, 13:01 Independent: главными долгожителями среди собак оказались спаниели, таксы и лабрадоры

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Когда люди заводят собаку, они хотят, чтобы она была с ними на долгие годы, поэтому лучше выбирать породы с наибольшей продолжительностью жизни. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Independent.

Средняя продолжительности жизни собак составляет около 12,5 года. Но есть породы, которые живут до шести лет, другие — дольше 15.

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Среди долгожителей отметили ланкаширского хилера, тибетского спаниеля и миниатюрную таксу, а также лабрадоров и кокер-спаниелей. Все эти породы обычно живут больше 13 лет.

А вот любимая многими с детства кавказская овчарка долголетием не радует. Собаки этой породы живут обычно около 5,4 года.

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