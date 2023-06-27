Общество 27 июня 2023, 01:50 Индексацию пенсий в России запланировали дважды в год в течение двух лет Минтруд предложил индексировать пенсии дважды в год в 2025 и 2026 годах РИА «Новости»

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Министерство труда и социальной защиты подготовило механизм индексации выплат для неработающих пенсионеров на три года. Об этом сообщило РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

В предложении Минтруда сказано, что в 2025 и 2026 годах индексация пенсий должна производиться в два этапа.

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С 1 января 2024 года пенсии могут быть проиндексированы на 5,3%. В таком случае средний размер страховой выплаты в год составит 22 772 рубля. С 1 февраля 2025 года — на 4%, с 1 апреля 2025 года — на 3,8%, где после корректировки среднегодовой размер выплаты будет 24 120 рублей. С 1 февраля 2026 года — на 4%, с 1 апреля того же года — на 2,8% и средняя величина пенсии в год дойдет до 25 690 рублей.

Ранее стало известно, что три категории пенсионеров из России ожидает повышение страховых выплат с 1 июля. В первую группу входят те, кто достиг возраста 80 лет. К их пенсии прибавится 7500 рублей. Помимо этого будут увеличены пенсии тех, кто уволился с работы. При таком сценарии повышение выплат будет за счет перечисления всей предыдущей индексации пенсий, которая не была проведена во время трудоустройства. В третьей категории находятся граждане, которые предоставили в мае дополнительные данные для учета нового стажа.