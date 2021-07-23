Министрам финансов, труда и экономического развития Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову поручили решить вопрос о включении в бюджет 2022 год индексации пенсий для работающих россиян. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», — приводит агентство слова собеседника.

Источник добавил, что министерства вместе с партнерами должны изучить необходимость этой индексации и решить, где брать деньги.

Ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам можно будет решить, когда в российском бюджете появятся дополнительные средства. Он подчеркнул, что в стране живут более девяти миллионов работающих пенсионеров. Он подсчитал, что на увеличение выплат потребуется около девяти миллиардов рублей каждый месяц.