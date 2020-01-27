Индексацию пенсий работающих пенсионеров в Конституции не пропишут

Поправки, которые планируют принять к Конституции РФ, не гарантируют индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такое возможно только при изменении федерального закона.

На вопрос об индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам в России ответила сопредседатель рабочей группы по правкам к Конституции Талия Хабриева. Ее процитировал сайт РБК.

«Конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», — подчеркнула сопредседатель рабочей группы и обратила внимание на «отсылку к федеральному закону». Она есть в предлагаемых изменениях.

Коллега Хабриевой Андрей Клишас обратил внимание на тот факт, что президентские поправки не содержат никаких исключений. После их принятия порядок индексации пенсий работающим пенсионерам могут «определить специальным законом».

Ранее Хабриева заявила, что правило об индексации пенсий «сформулировано без изъятий». После этого в СМИ появилась информация о том, что работающим пенсионерам планируют снова ежегодно пересчитывать пенсионные выплаты.

Законопроект о поправке к основному закону страны, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, Госдума одобрила в первом чтении 23 января.