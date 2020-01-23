Индексацию пенсии работающим пенсионерам пропишут в Конституции

В Конституцию внесут поправки, которые касаются индексации пенсий. Речь в том числе и о работающих пенсионерах. Пересчет выплат для них тоже предлагают зафиксировать в основном законе страны.

Законопроект о поправках в Конституцию России обсуждали на пленарном заседании Госдумы, сообщила «Парламентская газета». Пояснения по нему дала сопредседатель рабочей группы и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Вопрос о поправках возник у первого зампреда комитета Госудмы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко. Он поинтересовался насчет предложения об обязательной индексации пенсий и уточнил, идет ли в нем речь о работающих пенсионерах.

«Ответ — индексируется», — ответила Хабриева.

Она обратила внимание на часть 6 статьи 75 Конституции РФ, которую дополняют поправками. Там говорится о принципах формирования системы пенсионного обеспечения. Она строится с учетом всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

«Отмечается, что регулярное осуществление индексации размера пенсии [осуществляется] в порядке, установленном федеральным законом», — указала сопредседатель рабочей группы на содержание документа.

По ее словам, поправки не только повысят юридическую защиту пенсионеров, но и сделают социальный стандарт стабильным.

Проект закона о поправке в Конституцию внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин. Документ отправили в регионы для изучения и внесения предложений. Его уже обсудила Общественная палата Подмосковья.