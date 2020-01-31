Индекс счастья россиян снизился до минимума за последние шесть лет

Меньше половины россиян — 42% — считают себя счастливыми. Показатель стал самым худшим с 2013 года и вдвое уступает данным по миру.

Еще 18% жителей страны полагают, что несчастны. Разница между положительными и отрицательными ответами составила 24 п. п. Так называемый индекс счастья повторил минимум 2013 года, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на опрос международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Эксперты отметили, что за два года индекс снизился более чем в два раза. В 2017 году он равнялся 50 п. п. Счастливыми тогда себя ощущали 55% россиян, а несчастными — 11%. Индекс счастья в этот год впервые превысил среднемировой.

В мире индекс счастья составил 48 п.п Счастливыми считают себя 59% респондентов, 11% отметили обратное. Самые высокие показатели оказались у Колумбии, Индонезии и Эквадора. Хуже всего ситуация обстоит в Иордании, Ливане и Сирии.

В Gallup International заметили, что из-за местных особенностей более оптимистичны жители Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Опрос проводился с ноября по декабрь 2019 года. В нем приняли участие 45 тысяч человек из 46 стран мира. В России опросили 1,5 тысячи жителей всех регионов страны.