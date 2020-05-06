Индекс самоизоляции в Кургане достиг самого низкого показателя на Урале

Низкая отметка говорит о большом количестве жителей города, которые находятся на улице. К 13:00 6 мая в Кургане индекс оказался на уровне 1,1 балла. В то же время Челябинск получил 1,2 балла, Екатеринбург — 1,5 балла, Ханты-Мансийск и Тюмень — 1,7 балла.

Уровень самоизоляции в наиболее крупном городе Уральского федерального округа — Новом Уренгое —достиг 2,8 балла.

Средний балл Кургана за день 2,4.