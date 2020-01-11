«Индекс плова» появится в Узбекистане

Узбекистан решил создать аналог «индекса Бигмака» — «индекс плова». Подобными понятиями определяется покупательская способность населения. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по статистике республики.

«В большинстве европейских государств „Индекс Биг-Мака“ и „Индекс Оливье“ в Российской Федерации основаны на специфике каждой страны. Между тем наиболее самым популярным для нашей республики будет формирование данных „Индекс Плова“», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что специалисты составили список ингредиентов, которые необходимы для приготовления килограмма плова. В расчет брали продукты, используемые на крупных предприятиях общественного питания по всей стране.

Сам «индекс плова» будут рассчитывать после регистрации средней стоимости одной порции блюда, установленной как минимум в трех региональных предприятиях. Затем будет рассчитываться сумма за килограмм готового плова, учитывая все затраты. Через равные промежутки времени специалисты будут опубликовывать полученные данные.

Перед Новым годом аналитики выяснили индекс салата «Мимоза». Она определили, что одна порция блюда обходится россиянам в 267,2 рубля.