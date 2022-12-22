Общество 22 декабря 2022, 04:16 Имущество стоимостью почти 180 млн рублей изъяли у бывшего инспектора ДПС Суд изъял у экс-инспектора ДПС имущество стоимостью почти 180 млн рублей РИА «Новости»

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Суд изъял у бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова имущество стоимостью более 129 миллионов рублей, а также более 50 миллионов в виде валюты. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств на общую сумму порядка 180 миллионов рублей, принадлежащих бывшему инспектору ДПС <…> Сергею Кузнецову», — заявили в ведомстве.

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Выяснилось, что Кузнецов вместе со своими родственниками и близкими купил более 20 объектов недвижимости и один автомобиль. Помимо этого, бывший инспектор хранил деньги в банковских ячейках. Генпрокуратура попросила суд обратить все незаконно приобретенное имущество в доход государства. Требования удовлетворили полностью.

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В итоге у Кузнецова изъяли дорогостоящий дом с земельным участком и квартиры. Часть недвижимости находится за границей. Кроме дома и квартир у экс-сотрудника ДПС нашли 48 миллионов рублей, более 23 тысяч евро и 60 тысяч долларов.