Общество 27 декабря 2022, 15:12 Имущество миллиардера Усманова на два миллиарда гривен арестовали на Украине «Украина.ру»: на Украине арестовали имущество бизнесмена Усманова на 2 млрд гривен

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На Украине арестовали имущество российского миллиардера Алишера Усманова на общую сумму два миллиарда гривен. Об этом написали украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности страны.

«СБУ сообщила об аресте имущества Алишера Усманова на территории Украины», — сообщили в Telegram-канале «Украина.ру».

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Евросоюз включил Усманова в санкционный список еще 28 февраля. Ему запретили въезд в ЕС, его активы на территории Евросоюза заморозили. СМИ также писали об аресте яхты и двух вертолетов предпринимателя за рубежом. Пару месяцев спустя миллиардер подал иск против Совета ЕС, требуя снятия или приостановки ограничений.

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Алишер Усманов входит в топ-10 рейтинга российских миллиардеров по версии Forbes. В прошлом году занял шестое место среди самых богатых жителей Британии. Усманов — основатель холдинга «Металлоинвест», также занимается общественной деятельностью и благотворительностью — одна из его компаний в 2020 году стала спонсором футбольной команды ЦСКА. Состояние предпринимателя оценивается в 11,5 миллиарда долларов.