Общество 12 апреля 2023, 11:15 Имущество бывшего мэра Херсона национализируют Врио главы Херсонской области Сальдо: имущество экс-мэра Херсона Колыхаева национализируют РИА «Новости»

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Имущество экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева готовится к национализации. Его уже отписали, сообщил РИА «Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Его активы описаны и готовятся к национализации», — сказал Сальдо.

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Врио губернатора региона подчеркнул, что Колыхаев через подставных лиц пытался вывезти часть своего имущества с Херсонщины, а оставшиеся активы передать на поддержку военных действий простив России.

Ранее он обратил внимание, что олигархи в Херсонской области не захотели перерегистрировать активы по российскому законодательству, их сочли брошенными и уже передали в управление Фонду госимущества.

По словам Сальдо, большинство миллионеров находятся на территории, подконтрольной киевскому режиму, они враждебно настроены к России.

В начале февраля стало известно, что имущество Государственного экспортно-импортного банка Украины и еще 11 учреждений национализируют в Крыму.