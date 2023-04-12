12 апреля 2023, 11:15
Имущество бывшего мэра Херсона национализируют
Врио главы Херсонской области Сальдо: имущество экс-мэра Херсона Колыхаева национализируют
Имущество экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева готовится к национализации. Его уже отписали, сообщил РИА «Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Его активы описаны и готовятся к национализации», — сказал Сальдо.
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Врио губернатора региона подчеркнул, что Колыхаев через подставных лиц пытался вывезти часть своего имущества с Херсонщины, а оставшиеся активы передать на поддержку военных действий простив России.
Ранее он обратил внимание, что олигархи в Херсонской области не захотели перерегистрировать активы по российскому законодательству, их сочли брошенными и уже передали в управление Фонду госимущества.
По словам Сальдо, большинство миллионеров находятся на территории, подконтрольной киевскому режиму, они враждебно настроены к России.
В начале февраля стало известно, что имущество Государственного экспортно-импортного банка Украины и еще 11 учреждений национализируют в Крыму.
Ситуация в Херсоне
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