Имущественный налог предложили отменить для многодетных семей

В России предложили отменить имущественный налог для многодетных семей. Предполагается, что они не будут платить его до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. Такую меру поддержки предложила член Общественной палаты РФ и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка», — сказано в тексте обращения общественницы на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Послание процитировал RT.

Волынец напомнила, что пока в стране действуют льготы для многодетных семей при платежах за имущество. Они заключаются в налоговом вычете: плату не берут за десять квадратных метров комнаты, 20 квадратных метров в квартире, 50 «квадратов» в частном доме.

Автор инициативы считает, что такой поддержки недостаточно. Ведь многодетным родителям все равно нужно платить. Волынец считает, что нововведение станет дополнительной помощью для родителей и поможет увеличить число многодетных семей в России.