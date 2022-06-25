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    25 июня 2022, 14:30

    Семью Шатунова собрались лишить имущества в Германии

    Адвокат Алешкин: семья Шатунова рискует лишиться имущества в Германии по судебному иску

    Максим Зинкин

    Семья умершего певца Юрия Шатунова рискует потерять нажитое имущество в Германии, если продюсер группы «Ласковый май» обратится в американский суд. Об этом kp.ru сообщил адвокат Алексей Алешкин.

    Семью Шатунова собрались лишить имущества в Германии

    По его словам, судебная тяжба между Шатуновым и продюсером Андреем Разиным о правообладателе песен завершилась в пользу певца, но это не означает, что разбирательство закончилось.

    «Если Разин просудится в США, то он действительно может серьезно испортить жизнь семье в Европе. Немецкое правосудие с высокой степенью вероятности исполнит решение американского суда», — заявил Алешкин.

    Ранее Разин сообщал, что название группы «Ласковый май» было зарегистрировано в США и решения российских судов для этой страны юридической силы не имеют.

    Шатунов долго судился с Разиным. В результате певцу удалось отвоевать в судах право исполнять свои песни.

    Шатунов скончался в ночь на четверг, 23 июня, в возрасте 48 лет. Как сообщил пресс-секретарь артиста, причиной стал обширный инфаркт. Похороны музыканта состоятся 28 июня на Троекуровском кладбище.