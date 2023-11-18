Общество 18 ноября 2023, 12:39 «Импортозамещенный курорт». Самый большой в России и Европе тюбинг-парк открыли в Кузбассе Ивушкин: в Кузбассе открыли крупнейший в России и Европе тюбинг-парк Freepik

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Самый большой в России и Европе тюбинг-парк открыли на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Об этом рассказал генеральный директор и основной владелец ООО «Сибшахтострой» Константин Ивушкин, сообщило РИА «Новости».

«Полностью импортозамещенный курорт, когда у нас возникла идея строить этот тюбинг-парк, мы сразу понимали, что мы хотели сделать его интересным не только для маленьких, но уже и для взрослых людей», — поделился Ивушкин.

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Он рассказал, что для взрослых есть экстремальные горки. К ним нужно подниматься на траволаторе. Там же есть и детские, на них планируют проводить соревнования по скоростному спуску.

Главной целью было создание круглогодичного курорта. Тюбинг-парк в Кузбассе стал самым большим в Европе, тут можно кататься и зимой, и летом. В основном оборудование производили на предприятиях Кузбасса. Некоторые горки — в Липецке.

«Единственное, что у нас, из дружественной страны — Китая, — это траволатор. Все остальное — все российское», — подчеркнул Ивушкин.

Он добавил, что изначально планировалось, что все оборудование будет итальянским. Но потом все изменилось, привлекли российские предприятия.

Популярность горнолыжного курорта Шерегеш среди туристов выросла на четверть. Как сообщало РИА «Новости», планируемая загрузка составит 80-85%. На новогодние праздники ожидается стопроцентная загрузка.

Россияне уже вовсю покупают туры на длинные зимние выходные. Самым популярными стали горнолыжные центры Красная Поляна, Шерегеш, Приэльбрусье, Архыз, Домбай. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, как можно сэкономить на отдыхе и когда покупать билеты, чтобы они были дешевле.