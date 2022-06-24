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    24 июня 2022, 19:18

    Россиянам рассказали об импортозамещении лекарств

    Депутат Петров рассказал, как Россия справится с импортозамещением лекарств

    Полина Гребенщикова

    Россия способна сама производить очень многие лекарственные препараты, к тому же у нее есть зарубежные партнеры, которые продолжат поставлять лекарства в любом случае. Об этом «Парламентской газете» рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров.

    Россиянам рассказали об импортозамещении лекарств

    В России около 570 фармацевтических заводов, все они современные и не уступают западным. Производители работают по международным стандартам качества.

    Когда западные организации попытались отказать в поставке некоторых препаратов, заводам выдали принудительные лицензии и они сами начали производить эти лекарства, отметил депутат.

    Сырье для лекарств можно будет закупать в Китае, сейчас ведется работа в этой области.