Россиянам рассказали об импортозамещении лекарств

Россия способна сама производить очень многие лекарственные препараты, к тому же у нее есть зарубежные партнеры, которые продолжат поставлять лекарства в любом случае. Об этом «Парламентской газете» рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров.

В России около 570 фармацевтических заводов, все они современные и не уступают западным. Производители работают по международным стандартам качества.

Когда западные организации попытались отказать в поставке некоторых препаратов, заводам выдали принудительные лицензии и они сами начали производить эти лекарства, отметил депутат.

Сырье для лекарств можно будет закупать в Китае, сейчас ведется работа в этой области.